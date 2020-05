Tamponi ai calciatori del Napoli: si parte il 4 maggio

Da domani tamponi per tutti i calciatori della rosa del Napoli, in vista della possibile ripresa degli allenamenti. Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. Intanto il campo di allenamento di Castel Volturno si prepara ad accogliere i calciatori, si ipotizza già giovedì.

Al fine di evitare assembramenti, vietati e pericolosi per possibili contagi, i calciatori verrano distanziati da Gattuso e si cimenteranno in corse, e in allenamenti con la palla (cross e tiri in porta) tenendosi a debita distanza. Alla fine dell'allenamento i calciatori andranno dritti a casa senza passare per gli spogliatoi (nè all'andata e nè al ritorno).