Napoli, completato il terzo ciclo di tamponi per i calciatori

Si è completato oggi il terzo ciclo di tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori del Napoli. A renderlo noto è il Professor Vincenzo Mirone.

“Siamo al terzo tampone per i calciatori del Napoli. Li abbiamo fatti oggi, i primi due sono stati negativi e ci auguriamo che sia così anche il terzo", ha spiegato il Prof. Mirone ai microfoni di Radio Marte.

"Bisognerà capire quali saranno le idee per il futuro in merito alla ripresa del calcio. C’è una matassa non facile da dipanare soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei medici. Sono tanti i punti da capire. Noi effettuiamo i tamponi a tutti i calciatori del Napoli, che sono 26, più circa 23-24 dipendenti. Sono 50 persone al Training Center di Castel Volturno. E’ previsto un tampone settimanale al momento fino all’eventuale inizio del campionato, che dovrebbe essere previsto per il 13 giugno, poi ovviamente lo faremo tra una partita e l’altra", ha concluso Mirone.