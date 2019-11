Taglialatela: "Questi giocatori hanno dato l'anima. Se hanno fatto un errore, va perdonato"

Pino Taglialatela si schiera per perdonare i calciatori del Napoli. L'ex capitano, via Twitter, ha espresso il suo pensiero su quanto sta accadendo in casa azzurra.

"Quello che sta succedendo sinceramente fa male al cuore. Adoro questi giocatori che hanno dato l'anima per il Napoli in questi anni. Se hanno fatto un errore va perdonato. Non volevano mancare di rispetto ai tifosi, il colpevole non è mai uno. Ricompattare e forza Napoli tutti uniti", scrive "Batman" sui social.