Coppa Italia 2019-2020: Napoli testa di serie numero 1 del tabellone

Buone notizie per il Napoli in vista della Coppa Italia 2019-2020. Gli azzurri sono stati infatti sorteggiati come testa di serie numero 1 del tabellone.

Ciò vuol dire che gli uomini di Ancelotti giocherebbero sempre in casa fino alle semifinali (le uniche con gara di andata e ritorno) nel caso in cui affrontassero un'altra tra le teste di serie ai quarti (la Lazio dal lato del tabellone degli azzurri). Qualora non si trattasse di un'altra squadra testa di serie, si procederebbe al sorteggio per stabilire la compagine che giocherebbe la gara dei quarti di finale in gara secca tra le mura amiche.

Agli ottavi, invece, gli azzurri potrebbero vedersela con una tra Perugia, Spezia, Brescia e Sassuolo.

Ai quarti, come già detto, possibile incrocio con la Lazio, mentre in semifinale dal lato del tabellone degli azzurri ci sono Atalanta e Inter (o in alternativa Sampdoria, Fiorentina e Cagliari).

I partenopei entreranno in scena direttamente dagli ottavi di finale che si giocheranno il 15 gennaio.

