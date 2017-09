Striscioni contro De Laurentiis in città: gli ultras contestano il mercato

"Non si era mai visto: fai passare un rinnovo per un grande acquisto. De Laurentiis buff...". Questo il testo di alcuni striscioni, firmati dagli ultras della Curva A, apparsi questa mattina nel centro cittadino di Napoli, in particolare nella zona del Museo Nazionale ed in via Acton.

Ad una parte del tifo organizzato azzurro, evidentemente, non è piaciuto il calciomercato del Napoli, concluso ieri con i soli arrivi di Ounas e Mario Rui e quello di Inglese in vista della prossima stagione.

Già nei giorni scorsi erano comparsi altri striscioni di contestazione al numero uno del club partenopeo in alcune strade cittadine.