Strinic: "A Napoli ho visto lo spettro del ritiro. Sarri un freddo"

"A Napoli ho visto la minaccia del ritiro e della pensione a soli 30 anni. Sono stato per due anni seduto in panchina e non mi andava un'altra stagione così". Queste le dichiarazioni dell'ex terzino del Napoli Ivan Strinic, che ha rilasciato una lunga intervista al giornale croato Sportske Novosti.

"I soldi non sono al primo posto, quindi non ho avuto problemi a prendere la decisione di lasciare il Napoli. Ho le mie ambizioni e giocare una partita è ancora una grande gioia. Quando la domenica sei sempre in panchina, tutto sembra crollarti addosso. La Sampdoria per me è un nuovo inizio. A Napoli ho avuto l'onore di lottare per lo scudetto e di giocare in Champions League, ma questa gioia è venuta meno perchè non giocavo mai. Le mancate convocazioni in Nazionale nell'ultimo periodo? Non posso dire niente al ct, visto che non giocavo mai nel club", ha spiegato il difensore croato.

Strinic, poi, ha anche parlato del connazionale Marko Rog: "E' un giocatore eccezionale, dal grande potenziale. Il Napoli è una grande squadra e c'è grande concorrenza e competizione. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, imparare una nuova lingua e comprendere le esigenze del nuovo allenatore. Non è facile per un giocatore fare tutto questo in un solo colpo".

Il terzino ha parlato della sua esperienza in azzurro anche ai microfoni del Secolo XIX: "Non sono andato a Napoli per stare in panchina e guardare il mio conto in banca. Ho aspettato tanto la mia occasione, Sarri mi ha concesso qualche chance,ogni tanto. Ma non mi ha mai dato la continuità di quelle 6-7-8 partite di fila, necessarie per dimostrare qualcosa. Eppure ogni volta che giocavo le critiche e i giudizi erano positivi. Ma Sarri è fatto così, anche dal punto di vista umano è decisamente freddo. Qua, con Giampaolo, è tutto un altro ambiente. Ci sto bene".