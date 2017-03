Stay Toro Cup, il torneo di calcetto per ricordare Luca Mancini

"Mancio è capace di generare un amore infinito abbiamo pensato di creare un evento su Fb per consentire alle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo di sapere come intendiamo trascorrere le ore che precederanno la mezzanotte del 26 marzo 2017, data del suo compleanno. Abbiamo deciso di onorarlo nel modo che sicuramente gli sarebbe piaciuto di più, ossia un torneo di calcio sul campo che lo ha visto protagonista di mille battaglie dall'epoca del liceo. Il torneo si chiamerà "STAY TORO CUP" e si terrà al campo Pineta di Fuorigrotta dalle ore 17.00 di sabato 25 marzo. Al di là del modesto livello tecnico dei giocatori in campo, sarà un modo per consentire a tutti quelli che portano mancio nel cuore di stare insieme e onorarlo nel modo più bello possibile. Vi aspettiamo". E' la descrizione dell'evento pubblicato su Facebook dagli amici di Luca Mancini, morto a 34 anni anni per un tragico incidente in moto avvenuto a Roma.

Luca, sposato da pochi mesi con Stefania, dopo 4 anni di fidanzamento, era un grande amante del calcio e soprattutto del Napoli. I tifosi gli hanno dedicato uno striscione dopo la sua morte e Mertens in un video ha espresso nei mesi scorsi il suo cordoglio per la tragica scomparsa.