Sarri attratto dalla "voce del padrone": statuetta a San Gregorio Armeno

Continua a incidere sul morale dei tifosi napoletani l'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. In queste ore molte parole sono state spese, da Napoli in larga parte contro la scelta del tecnico. La nuova veste bianconera, però, ha stuzzicato anche la fantasia di alcuni artigiani storici della città, come i mastri pastorai di via San Gregorio Armeno. Marco Ferrigno, storico esponente della categoria, ha immaginato Sarri con la sua tradizionale tuta, con un messaggio abbastanza esplicito 'stampato' sul retro.

