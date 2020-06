Il San Paolo riapre al Napoli, Borriello: "Speriamo di avere un numero ridotto di persone sugli spalti a luglio"

“Il San Paolo è pronto a riaprire, lo stadio è a disposizione della società. Comincia la fase 2 per il calcio, c’è tristezza perché gli spalti saranno vuoti. Il numero dei 300 allo stadio è davvero esiguo. Speriamo di avere un numero ridotto di persone, magari a luglio". Così l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della riapertura al calcio dello stadio San Paolo in occasione di Napoli-Inter, in programma sabato sera a Fuorigrotta.

"Abbiamo sanificato i nostri ambienti e consegneremo lo stadio in condizioni sanitarie perfette. E’ stato utilizzato solo dall’atletica leggera. Abbiamo aperto un’inchiesta interna per il furto di uno schermo da 70 pollici, vogliamo individuare i responsabili", ha aggiunto l'assessore.