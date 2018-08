Sgambati (Comune): "Napoli-Milan si gioca al San Paolo. Bari? Forse De Laurentis vuole lasciare la città"

Napoli-Milan si giocherà al San Paolo. Lo posso firmare davanti al notaio". Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, non ha dubbi sul buon esito dei lavori allo Stadio e respinge tutte le accuse del patron Aurelio De Laurentiis.

Ieri, il numero uno azzurro non avrebbe nascosto la sua ira nel vedere i cumuli di macerie dovuti alla rimozione della pista d'atletica, abbandonando la riunione prevista con l'assessore allo Sport Ciro Borriello. "I lavori proseguono regolarmente - assicura Sgambati - De Laurentiis dimentica che lo Stadio non è di sua proprietà. Anzi, lui non paga dalla scadenza della convenzione, da oltre un anno. Noi siamo amministratori e ci dobbiamo preoccupare del bene della città. Se c'è una società che utilizza l'impianto deve pagare".

Sgambati critica anche l'acquisto del Bari: "Il presidente dovrà rispondere a un bel po' di domande. I soldi necessari per portare avanti il Bari saranno sottratti al Napoli? E Quando arriverà in serie A, come annunciato, visto che non potrà possedere entrambe le società, quale sceglierà? Sono domande che tutti i tifosi si pongono. Ancora una volta, De Laurentiis si è dimostrato un ottimo imprenditore, ma non certo un tifoso".