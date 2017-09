Borriello: "San Paolo, seconda parte dei lavori al via in 10 giorni"

"Questione di giorni, se non di ore". L'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rassicurato sul proseguimento dei lavori allo stadio San Paolo di Fuorigrotta.

"Il progetto definitivo è stato approvato in giunta per quanto riguarda la seconda parte dei lavori – ha spiegato Borriello ai microfoni di Radio Marte – Il Coni è in procinto di darci l'autorizzazione per mettere le mani sul San Paolo, è questioni di giorni se non ore".

"Abbiamo stanziato – ha aggiunto l'esponente della giunta de Magistris – 1,4 milioni per mettere a posto 54 batterie di bagni, in più ci sarà l'impianto antincendio. Ricevuta la mail del Coni, entro una decina di giorni inizieremo tutto".