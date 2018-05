Stadio, de Magistris: "De Laurentiis ci diffama. Ultima chance per il San Paolo" | VIDEO

"Devo pensare che De Laurentiis sia stato in un posto troppo caldo che non gli ha consentito di tenere a freno i pensieri". Non si è fatta attendere la risposta di Luigi de Magistris al presidente del Napoli, che nelle ore precedenti aveva attaccato il Comune di Napoli per i ritardi dei lavori allo Stadio San Paolo.

"Sono parole sconcertanti in un momento delicato in cui stiamo per chiudere un accordo storico per lo Stadio - prosegue il sindaco - Siamo l'unica città d'Italia che è riuscita a trovare fondi, attraverso le Universiadi, immediatamente spendibili per uno stadio. Alcune frasi di De Laurentiis sono diffamatorie e se non chiederà scusa credo che l'ambito giudiziario sia l'unico dove se ne potrà discutere".

Un occhio anche ai giorni che verranno: "I lavori non creeranno disagi ai tifosi, ne al normale svolgimento delle partite di Campionato e Champions. Ho visto il progetto, se andrà in porto avremo un San Paolo fantastico. Sono sicuro che porteremo a casa questo importante risultato, nonostante le parole del presidente che al momento è un elemento di divisione e non di unione".