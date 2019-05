De Laurentiis: "Si potrebbe smontare la copertura del San Paolo"

"Il San Paolo è stato imbruttito nel 1990, quando miliardi vennero spesi male peggiorando uno stadio che era bellissimo. Oggi è uno stadio morente": lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenendo telefonicamente durante un evento al Circolo Canottieri, in vista delle Universiadi. "Ora sono stati investiti 25 milioni e ci sono i lavori in corso. Ma quando dico che il San Paolo è un 'cesso' non voglio offendere la città, ma dire che in quegli anni qualcuno si è messo forse in tasca dei soldi. Secondo me ora si potrebbe smontare la coprtura, magari con l'aiuto dei cinesi, e costruirne una nuova", ha concluso De Laurentiis.