Il sindaco di Melito: “Il progetto stadio da noi non è un bluff, De Laurentiis verrà di notte”

Le dichiarazioni del sindaco di Melito Antonio Amente riportano fortemente alla ribalta la questione stadio, con la possibilità che la struttura possa davvero nascere nella cittadina dell'hinterland napoletano che appare quantomai verosimile.

Così Amente nel corso di Club Napoli All News: “Non è un bluff, chi non è d’accordo ovviamente mette false voci in giro ma vi assicuro che il discorso è avviato”.

“Abbiamo già individuato due terreni, uno tra Melito-Mugnano ed un altro al confine con Arzano-Casandrino – sottolinea ancora il sindaco – Da una parte ci sarà il centro sportivo e dall’altra lo stadio. Ora posso annunciarvi che nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il presidente De Laurentiis a Melito. Verrà in segreto di notte”.