DALL'UCRAINA - "Srna positivo all'antidoping dopo Shakhtar-Napoli?"

Darijo Srna sarebbe risultato positivo ad un controllo antidoping dopo il match di Champions tra Shakhtar Donetsk e Napoli. A pubblicare l'indiscrezione in Ucraina è il media ucraino Sportikka.

La notizia è stata riportata in Croazia anche da Dnevnik, che ha intervistato anche l'ex allenatore dei portieri dello Shakhtar Tomislav Rogic: "Srna è uno dei tre più grandi professionisti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Non posso commentare questa notizia, ma per quanto riguarda la sua professionalità, non posso che parlarne bene".