Coppa Italia, Sarri non sarà in panchina contro lo Spezia

Maurizio Sarri non sarà in panchina al San Paolo in occasione di Napoli-Spezia, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il tecnico azzurro, infatti, dovrà scontare una squalifica di due giornate nella competizione nazionale.

A Sarri fu inflitto lo stop dopo la lite con l'allora allenatore dell'Inter Roberto Mancini, nel finale del match del gennaio 2016 contro i nerazzurri perso per 2-0.