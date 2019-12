Calcio Napoli, la squadra chiede il ritiro? L'indiscrezione

Consci di aver deluso finora le aspettative dei tifosi, i calciatori del Napoli sarebbero ora intenzionati a chiedere un ritiro anticipato per preparare la prossima partita, in programma sabato 7 dicembre a Udine contro i friulani. Dopo aver fatto scoppiare il caso "ammutinamento" rifiutando il ritiro post Napoli-Salisburgo, ora sarebbero i giocatori azzurri a spingere per il ritiro a Castel Volturno. L'indiscrezione è svelata da Repubblica.

I calciatori avrebbero riconosciuto le proprie responsabilità. Oggi giornata intensa a Castel Volturno, dove andrà in scena un serrato confronto tra il tecnico Carlo Ancelotti e i componenti della prima squadra. In quest'occasione il capitano Lorenzo Insigne potrebbe formalizzare la richiesta ad Ancelotti. Sarebbe anche un modo per appianare le tensioni tra società e squadra, culminate con le multe comminate dal patron De Laurentiis.