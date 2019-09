Spogliatoi del San Paolo, De Laurentiis: "Ci hanno messo tre mesi per i lavori"

Non si spengono le polemiche sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo, dopo la denuncia di Carlo Ancelotti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky ha spiegato cosa pensa di quanto accaduo: "Non le definirei polemiche quelle sugli spogliatoi, bensì lamentele che sto esternando da 15 anni. Pur non potendo sostituirmi al Comune nel fare i lavori, per 15 anni ho continuato a fare manutenzione di parti dello stadio, tipo i tornelli. Li pagammo noi e me li hanno rimborsati dopo circa 9 anni, senza neanche saldare il conto totale. Ora c'è un commissario e il problema è quello dei soldi dati dall'UE alla Regione. Al Comune hanno avuto tre mesi per fare degli spogliatoi, se mi avessero chiamato ci avrei messo 10-15 giorni. Ancora oggi li aiutiamo nei lavori mentre loro ci dicono di farlo di nascosto. Lo Stato si svegli".

Responsabilità del Napoli

L'assessore alle Sport del Comune, è invece, di parere diverso e attacca la società di calcio: "Venerdì (oggi ndr) tutto pronto. Tempi più lunghi per via delle vasche, unica cosa che avrebbe dovuto realizzare De Laurentiis. Se il presidente non firma la convenzione lo porteremo in Tribunale""Per me non ci sono ritardi e se ci sono l'unica responsabilità è del Calcio Napoli".