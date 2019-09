Consegna spogliatoi San Paolo, De Luca incontra De Laurentiis: "Da Ancelotti dichiarazioni improvvide" | VIDEO

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati allo stadio San Paolo per la consegna degli spogliatoi rimodernati grazie ai fondi per le Universiadi. Lo stato dei lavori era salito agli onori della cronaca nella serata di mercoledì, quando in un comunicato a firma Carlo Ancelotti - pubblicato sul sito del Napoli - il tecnico aveva accusato tutte le istituzioni coinvolte che fossero ancora lontani dalla conclusione.

Numerosi gli spunti emersi nella conversazione-siparietto tra De Luca e De Laurentiis. Dalle accuse del presidente del Napoli al Comune partenopeo, tacciato di assenza, alla stoccata del governatore a tecnico azzurro e Società Calcio Napoli a proposito di quello che definisce "l'improvvido" comunicato di mercoledì. De Laurentiis ha parlato anche della firma sulla convenzione per lo stadio.