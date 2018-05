Spalletti celebra il Napoli: "La squadra più forte. Ha vinto lo scudetto del manuale del calcio"

Luciano Spalletti celebra il grande campionato del Napoli. Il tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, ha speso splendide parole per la squadra azzurra.

"Il Napoli ha fatto un grande campionato, eppure ora si tende a sminuirli. Il Napoli è stata la squadra più forte: ha vinto lo scudetto del manuale del calcio. Li prendono in giro perchè non han portato niente a casa. Ma hanno vinto perchè hanno fatto divertire tutti, anche me. Sono stato in piedi a vederli giocare in tante partite", il pensiero del tecnico nerazzurro.