Spalletti, le polemiche: "Il guardalinee La Rocca di Ercolano si è distratto"

Hanno suscitato non poche polemiche le parole di Luciano Spalletti nel post Sampdoria-Roma. Il tecnico giallorosso, infatti, parlando dell'episodio discusso del finale di partita, con un fuorigioco fischiato a Dzeko, che invece parte in posizione regolare, non ha mancato di sottolineare la provenienza geografica del guardalinee autore dell'errore, Claudio La Rocca di Ercolano, in provincia di Napoli.

"La Rocca di Ercolano si è distratto un attimo e ha interpretato male questa situazione - ha affermato Spalletti ai microfoni di Sky Calcio Show al termine della partita di Marassi - . Si tratta di un episodio che ci disturba perché era una decisione di facilissima lettura per dei guardalinee della qualità come quelli che ci sono in Serie A".