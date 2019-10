Spal-Napoli finisce 1-1, occasione sprecata. Ancelotti: "Nessun dramma"

È finita 1-1 tra Spal e Napoli, un match combattuto e fisico che non ha visto gli azzurri brillare in fatto di lucidità. Poteva essere la gara del riavvicinamento a Juve e Inter, e invece le distanze rimangono inalterate anzi è l'Atalanta ad avvicinarsi al vertice, distaccando gli azzurri adesso di 3 lunghezze in attesa del match di mercoledì al San Paolo.

In campo gli azzurri erano scesi con l'ormai consueto 4-4-2. In porta Ospina, in difesa da destra verso sinistra Malcuit, Koulibaly, Luperto, e Di Lorenzo; a centrocampo Elmas, Allan, Zielinski, e Insigne; infine in attacco Milik e Mertens. Esclusi quindi almeno inizialmente Meret, Maksimovic, Ghoulam, Callejon, Fabian Ruiz, Younes, Lozano e Llorente.

Al Mazza in realtà è successo tutto in sette minuti. Segna Milik con un tiro da fuori, replica Kurtic. Elmas lo perde, lui s'inserisce alla perfezione sul pallone basso di Strefezza e batte di prima intenzione Ospina.

Da allora soprattutto Napoli, che si ritrova anche un rigore prima assegnato dall'arbitro e poi negato dal Var per un tocco di mano di Vicari. Soprattutto il secondo tempo è di marca azzurra, con un palo di Fabian ed un paio di mezzi miracoli di Berisha su Milik, ma alla fine i ferraresi si guadagnano con la lotta e l'agonismo un punto tutto sommato meritato.

Ulteriore nota negativa della serata è l'infortunio di Malcuit: movimento sbagliato del ginocchio destro per il terzino, poi sostituito da Callejon. Da valutare di che cosa si tratti, ma pare un problema di entità non lieve.

Le dichiarazioni di Insigne

"Una grossa opportunità, siamo dispiaciuti", commenta il capitano Lorenzo Insigne a fine gara. "Dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti mercoledì in una partita importante contro l'Atalanta, che sta facendo benissimo".

Ancelotti: "Nessun dramma"

Getta acqua su possibili fuochi polemici Carlo Ancelotti. "Un'occasione persa? Tutti i pareggi possono esserlo - ha commentato l'allenatore del Napoli - ma di più oggi non si poteva fare: per la prestazione i ragazzi avrebbero meritato la vittoria". "Anche Juve e Inter, con i pareggi di ieri, hanno perso un'occasione, nella settimana della Champions tutti pagano qualcosa. Da noi, non si fanno drammi né polemiche, non fanno parte di quest'ambiente". "Siamo stati un po' sfortunati - ha concluso - ma non dobbiamo abbatterci. I risultati ci daranno ragione e già mercoledì abbiamo un'altra grande partita da giocare".