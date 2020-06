Napoli-Juve, la gioia del Ministro Spadafora: "Ora lasciatemi esultare. Forza Napoli!"

Il successo del Napoli sulla Juventus ha fatto uscire anche il tifoso che c'è in Vincenzo Spadafora. Il Ministro dello Sport ha messo da parte per un attimo il suo ruolo istituzionale, per celebrare il successo degli uomini di Gattuso.

"Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!", scrive Spadafora su Twitter.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.