DALLA FRANCIA - Napoli, rifiutata un'offerta di 50 milioni per Soumarè

Il Lille avrebbe respinto al mittente un'offerta del Napoli da circa 50 milioni di euro per Boubakary Soumarè. Questa l'indiscrezione rilanciata in Francia da "Foot Mercato".

Secondo il portale specializzato transalpino, il club della Ligue 1 avrebbe sventato l'assalto degli azzurri e del Wolverhampton per il forte e promettente centrocampista, classe 1999, assoluto protagonista in questo inizio di stagione e accostato in patria a Paul Pogba per doti e movenze.