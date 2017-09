Sarri e la sostituzione di Milik: "Callejon dà garanzie anche in quel ruolo"

"Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto a Milik. Questo ragazzo merita un grande in bocca al lupo. Soluzioni alternative in questi mesi senza Arek? Callejon ci dà garanzie anche in quel ruolo. Negli ultimi minuti a Ferrara con la Spal è stato straordinario anche nei panni di prima punta. Ounas ha potenziale, ma non è ancora inserito al meglio nei meccanismi. Sicuramente lui, dal punto di vista di rottura della partita, ha un grande potenziale". Così Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match di Champions contro il Feyenoord.

Il tecnico azzurro ha risposto ad altre domande sulla questione centravanti: "Rammarico per l'addio di Pavoletti e Zapata? Io non sono il presidente o il ds, quindi non decido nulla. In ogni caso bisogna vedere quanto volentieri i ragazzi avrebbero fatto la terza punta per un posto, restando fuori dalla lista Champions. Abbiamo 22 calciatori, due per ruolo. Non possiamo averne 33. La stessa cosa poteva accaderci in qualsiasi reparto".

Quanto alla formazione che scenderà in campo contro gli olandesi, Sarri dice: "Ci sarà qualche cambio come avvenuto sabato a Ferrara. Valuteremo se c'è qualcuno che è particolarmente stanco".