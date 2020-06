Calciomercato Napoli, grandi manovre per sostituire i partenti: i nomi in attacco e a centrocampo

Con la stagione che ha detto già tanto nonostante il lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria, il Napoli è particolarmente attivo sul mercato per pianificare il futuro.

Allan sembra in uscita e le candidature principali per il suo posto sono quelle di Kessie del Milan e di Nandez del Cagliari.

Per quanto riguarda l'attacco invece è in piedi il discorso con i brasiliani del Gremio per Everton, così come per Victor Osimhen del Lille, il cui arrivo però è legato alla possibilità che Giuntoli riesca a cedere Lozano.

Intanto anche Llorente è in uscita, con in piedi l'ipotesi Benevento ma anche la possibilità di andare in Spagna all'Athletic Bilbao.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E mentre per Koulibaly pare l'unica offerta sia arrivata dal Chelsea, pare che il Psg abbia chiesto informazioni su Ghoulam che piace anche alla Fiorentina.