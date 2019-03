Europa League, sorteggio quarti di finale: l'avversaria del Napoli

Sorteggio a Nyon per decidere gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League ed il tabellone per le semifinali.

Il Napoli giocherà contro l'Arsenal. Andata a Londra l'11 aprile con ritorno il 18 al San Paolo.

In caso di accesso alle semifinali, gli azzurri incontrerebbero la vincente del derby spagnolo tra Valencia e Villarreal.

E' la quinta volta nella storia del club partenopeo che si centrano i quarti in una competizione europea. Era accaduto per due volte in Coppa delle Coppe (1962-63 e 1976-77), in Coppa Uefa (1988-89) e in Europa League (2014-15).