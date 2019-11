Sorteggio Euro 2020: derby azzurro tra Ruiz, Zielinski e Milik nel gruppo E

Ci sarà anche un derby in casa Napoli nella fase finale degli Europei 2020. A Bucarest sono stati sorteggiati i gironi per la rassegna continentale per nazionali.

Nel gruppo E si affronteranno, infatti, la Spagna di Fabian Ruiz (e dell'ex azzurro Raul Albiol) e la Polonia di Arek Milik e Piotr Zielinski. A completare il gruppo, oltre alla Svezia, potrebbe arrivare dai play-off anche la Slovacchia di Marek Hamsik.

E' andata bene all'Italia di Insigne, Meret e Di Lorenzo, inserita nel gruppo A, che ha pescato Svizzera, Turchia e Galles.

Un altro derby partenopeo potrebbe verificarsi nel gruppo F, ribattezzato il girone della morte. Oltre alla Francia e alla Germania, ci sarà il Portogallo di Mario Rui, mentre tra le squadre che potrebbero completare il gruppo con i play off c'è anche la Macedonia di Elmas.

Il Belgio di Dries Mertens è stato, invece, inserito nel gruppo B con Russia, Danimarca e Finlandia.