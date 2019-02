Europa League, alle 13 il sorteggio: Arsenal e Chelsea da evitare

Dopo la tranquilla vittoria sullo Zurigo per 2-0, il Napoli attende oggi (ore 13 a Nyon) il sorteggio per gli ottavi di Europa League. Per questa fase non sono previste limitazioni tra squadre della stessa federazione: dunque gli azzurri potrebbero trovare nell'urna anche l'Inter di Luciano Spalletti. Tra le squadre più pericolose: Arsenal, il Chelsea dell'ex Maurizio Sarri e il Siviglia che ha agevolmente eliminato la Lazio. Di seguito le 16 squadre qualificate.

Arsenal

Siviglia

Eintracht Francoforte

Napoli

Salisburgo

Valencia

Villarreal

Zenit San Pietroburgo

Dinamo Zagabria

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Inter

Krasnodar