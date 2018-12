Sorteggio Europa League a Nyon, Napoli testa di serie

Cresce l'attesa per il sorteggio di Europa League, in programma oggi alle ore 13.00 a Nyon, dopo la cocente eliminazione degli azzurri in Champions dopo la sconfitta di Liverpool. Gli azzurri, testa di serie, potranno affrontare avversari abbordabili, anche se non manca qualche mina vagante, come Galatasaray e Shakhtar Donetsk.

Elenco avversarie

La squadra che affonterà il Napoli dai sedicesimi di finale spunterà fuori tra queste squadre: Bate Borisov, Bruges, Fenerbahce, Viktoria Plzen, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Zurigo, Celtic Glasgow, Slavia Praga, Sporting Lisbona, Olympiacos, Rapid Vienna, Malmoe, Krasnodar, Rennes.

Programma

Gara di andata in programma giovedì 14 febbraio in trasferta, mentre il ritorno sarà disputato al San Paolo il 21 febbraio.

Teste di serie

L'elenco delle teste di serie, tra le quali ovviamente figurano gli azzurri: Napoli, Inter, Valencia, Benfica. Villarreal, Eintracht, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Chelsea, Dinamo Zagabria, Arsenal, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit. Betis.