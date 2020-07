Champions league, sorteggio Final Eight|LIVE

Dalle 12 nel quartier generale della Uefa a Nyon si terrà il sorteggio dei quarti di finale e del tabellone della fase finale di Champions League. La competizione ferma da quattro mesi per l'emergenza Covid riprenderà ad agosto, prima con i ritorni delle gare non ancora disputate degli ottavi di finale. Il Napoli dovrà giocare in trasferta a Barcellona, a porte chiuse, dopo l'1-1 dell'andata, il 7 o l'8 agosto.

Final Eight

Al momento sono 4 le squadre già qualificate per la Final Eight che si terrà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto. Le 7 partite si giocheranno tutte nello Stadio da Luz del Benfica. Sarà un sorteggio integrale, senza teste di serie o incroci limitati. La prima parte del sorteggio deciderà le sfide dei quarti di finale, la seconda il tabellone che porterà alla finale, la terza per stabilire da quale lato del tabellone arriverà la finalista che giocherà in casa (anche se in campo neutro). Già qualificate Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain. Le altre squadre decise dopo le sfide tra Chelsea / Bayern Monaco, Napoli / Barcellona, Real Madrid / Manchester City e Lione / Juventus. Per la prima volta nella storia, dunque, saranno 12 le squadre coinvolte nel sorteggio dei quarti e delle semifinali.

Date

7-8 agosto: il ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: i quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: le semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Lisbona)