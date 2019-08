Sorteggio Champions League 2019-2020, dove vederlo

Sta per tornare la UEFA Champions League. Le squadre che parteciperanno per l'Italia sono Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Giovedì 29 agosto è in programma il sorteggio della fase a gironi al Grimaldi Forum di Montecarlo. Sono 32 le squadre partecipanti.

Dove vedere il sorteggio

L’appuntamento con il sorteggio è fissato per le ore 18 di giovedì. Sarà possibile seguirlo in diretta su Sky (collegamento dalle ore 17.45) che trasmetterà integralmente le gare della competizione. Sarà inoltre visibile anche su NOW TV, via streaming.

Gironi

Seconda fascia per il Napoli di Ancelotti. A farle compagnia anche il Real Madrid e l'Atletico Madrid, che gli azzurri dunque non potranno incontrare.