Paolo Sorrentino, la rivelazione: scena eliminata per amore del Napoli

Paolo Sorrentino e la rivelazione su The New Pope. Il leggendario regista napoletano mostra su Instagram una scena tagliata per scaramanzia e per amore nei confronti del Napoli, la sua squadra nel cuore.

Nella foto si vede il Cardinal Voiello, interpretato da Silvio Orlando, festeggiare con un bagno in una fontana lo scudetto del Napoli, club del quale è un grande tifoso.

"Scena tagliata per superstizione. La reazione del Cardinal Voiello dopo la vittoria del campionato da parte del Napoli", scrive Sorrentino sui social a corredo dell'immagine.

