CALCIOMERCATO NAPOLI - Se parte Sepe come secondo può arrivare Sorrentino

Sarà un'estate molto calda sul mercato nel reparto portieri per il Napoli. Il club partenopeo, infatti, che perderà sicuramente Reina e Rafael, entrambi in scadenza di contratto, si ritroverà costretto ad una vera e propria rivoluzione nel settore degli estremi difensori.

In dubbio anche la permanenza del napoletano Sepe, che potrebbe decidere di lasciare la maglia azzurra per giocare con maggiore continuità in un altro club di Serie A.

Ecco che allora, al nuovo titolare che sostituirà Pepe Reina, sarà necessario affiancare un altro portiere di provata affidabilità.

Tra i profili possibili c'è quello di Stefano Sorrentino, l'esperto estremo difensore campano del Chievo, che potrebbe lasciare Verona in estate, soprattutto in caso di retrocessione dei clivensi.

Il 39enne è ancora uno dei migliori portieri italiani per rendimento e rappresenterebbe senza dubbio una garanzia da mettere alle spalle di chi raccoglierà la pesante eredità di Reina.