"Sono qui per te": il nuovo coro da brividi della Curva B | VIDEO

Nonostante il freddo che ha avvolto il San Paolo nel corso di Napoli-Udinese di Coppa Italia, la Curva B ha accompagnato gli azzurri per tutto il match con il suo consueto calore. Tra i cori che più hanno entusiasmato i tifosi presenti sugli spalti, c'è il nuovo tormentone "Sono qui per te".

"Per te, sono qui per te, sono qui per te, sono qui per te. Io della maglia azzurra so innammorato... Non me lo so spiegare perchè batte forte il mio corazon, sarà perchè ti amo mio grande amor...", il testo del coro da brividi.

Ecco un estratto video tratto dal canale Youtube "signoreinbiancoazzurro na".