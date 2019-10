Dall'Inghilterra: il Napoli cerca Son Heung-min del Tottenham

Attaccante soprattutto esterno a destra, ma capace di giocare anche a sinistra e come prima punta. Dodici gol nella scorsa stagione, quando fu tra gli artefici della cavalcata del suo Tottenham fino alla finale di Champions League. Il sudcoreano Son Heung-min è nel mirino del Napoli.

A lanciare la notizia è il quotidiano inglese Express, che spiega come per il calciatore sia corsa a due, al momento, tra gli azzurri e la Juventus con un possibile inserimento dal Manchester United.

Son, 27 anni, è stato nominato dal suo club lo scorso anno "giocatore dell'anno". In questa stagione non sta giocando però con la stessa continuità del passato e pare voglia iniziare a guardarsi intorno. Il suo valore di mercato pare però essere molto alto, e ha un contratto che lo lega agli Spurs per ancora quattro anni.