Il Napoli sbarca su Epico: il club azzurro primo al mondo a realizzare una social biography

La SSC Napoli è il primo club calcistico al mondo a lanciare una propria Social Biography: una storia unica, scritta con le risposte del club alle domande dei propri tifosi.

Da oggi, infatti, grazie a “Epico”, i fan di tutto il mondo potranno interagire con i giocatori e lo staff del Napoli ponendo loro direttamente le domande che li incuriosiscono di più. “Epico” è la nuova piattaforma digitale globale di co-creazione, creata per connettere i fan con i loro eroi.

I tifosi della SSC Napoli potranno pubblicare le loro domande su www.Epico.com/ssc-napoli, quelle più interessanti, votate dalla community, creeranno le basi della Social Biography.

“Epico connette i fan a ciò che amano - afferma Mattia Baldassarre, CEO e Founder - . Non esistono amore e fedeltà più grandi al mondo di quelli che si sono creati nel tempo tra SSC Napoli e i suoi tifosi”.

“La Social Biography è uno strumento innovativo per ascoltare i nostri tifosi nel mondo ed entrare in contatto diretto con loro - spiega Serena Salvione, Head of International Business Development della SSC Napoli - . Un progetto che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo internazionale”.

Il progetto sarà sviluppato sia in Italia che all’estero e, oltre che in italiano, il libro sarà disponibile in lingua inglese, spagnola e cinese.