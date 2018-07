DALLA TURCHIA - Lo sloveno Skubic nel mirino del Napoli

De Laurentiis lo aveva detto: sono sei i profili per il terzino che il Napoli sta valutando. In attesa della conclusione della trattativa Sabaly, in un senso o nell'altro, continuano ad uscire fuori nuovi nomi.

L'ultimo in ordine di tempo arriva dalla Turchia ed è quello di Nejc Skubic, 29enne difensore sloveno del Konyaspor. A riferire la notizia è Anadolu'da Bugun.

Sul giocatore, che può agire sia da esterno basso che da centrale difensivo, ci sono anche i tedeschi dell'Hoffenheim.