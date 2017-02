Il sindaco di Madrid: "Chiedo ai napoletani di comportarsi bene"

“Il sindaco di Madrid, Manuela Carmena, in un’intervista a La Gazzetta dello sport, ha detto che se è arrivata a 73 anni senza aver visto Napoli c’è qualcosa che non va, ammettendo quindi la sua ammirazione per la città, ma ha anche usato parole offensive chiedendo ai napoletani di fare i bravi, non gettare cartacce in strada e non picchiarsi. A questo punto, però, crediamo che de Magistris debba invitarla ad assistere alla partita Napoli - Real Madrid che si giocherà al San Paolo così visiterà quella città che dice di apprezzare e, soprattutto, si renderà conto che i napoletani non sono così incivili da chiedergli di fare i bravi, non gettare cartacce in strada e non picchiarsi”.

Lo hanno detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli de La radiazza. "Il sindaco di Madrid non conosce la nostra città e i napoletani e si lascia condizionare dalle immagini della città piena di rifiuti che appartengono ormai al passato perché l’emergenza rifiuti è ormai superata da tempo e la Campania è ormai avviata a diventare una regione modello".