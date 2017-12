Il Napoli si fa avanti per Simone Verdi, Donadoni fissa il prezzo

Pare che gli azzurri si siano fatti avanti concretamente per acquistare dal Bologna Simone Verdi, ala destra classe '92 in forza al Bologna di Roberto Donadoni.

Proprio il tecnico emiliano ex Napoli ha commentato - tra il serio e il faceto - le voci di mercato dando una possibile valutazione del giocatore. "Può valere 50 milioni, con certi giocatori che ne valgono 100... ", la sua battuta.

Una cifra fntasiosa evidentemente, ma che dà la misura di quanto il tecnico lo stimi e non voglia privarsene. Se il Napoli dovesse insistere, ad ogni modo, non è escluso che alla fine i rossoblù possano rinunciare al calciatore.