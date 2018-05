Calciomercato, il Napoli si riavvicina a Simone Verdi

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli si sarebbe riavvicinato a Simone Verdi, lungamente corteggiato a gennaio. Il calciatore del Bologna poi rifiutò il trasferimento in maglia azzurra dicendo di trovarsi bene in Emilia. Ora i tempi sarebbero maturi per un secondo assalto. Le cifre: circa 20 milioni ai felsinei con contratto a partire da 1,8 milioni, per cinque anni, al calciatore nell'orbita della nazionale italiana. Secondo il quotidiano sportivo il trasferimento non sarebbe legato alla eventuale permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.