Verdi al Torino, accordo totale: 10 milioni per il prestito

Dieci milioni per il prestito oneroso, eventuale divisione al 50% di una cessione nel prossimo biennio oppure riscatto obbligatorio per altri dieci milioni. Sono queste le condizioni a cui il Napoli starebbe - secondo il Corriere dello Sport - per cedere Simone Verdi al Torino. La mezzapunta ex Bologna, arrivata la scorsa estate dopo una laboriosa trattativa, non ha mai convinto a pieno, complice alcuni infortuni.

Dunque via libera alla cessione: è bastata una telefonata tra i presidenti dei due club interessati, Cairo e De Laurentiis. Prima dell'ufficialità, però, il Napoli aspetta di annunciare uno dei due colpi in entrata, tra Lozano e James Rodriguez.