Vrsaljko al Napoli, trattativa avanzata: 2 mln di ingaggio e 20 mln all'Atletico

Tra Napoli e Sime Vrsaljko il flirt sta per trasformarsi in amore. Secondo la redazione di RaiSport, la trattativa è in stato avanzatissimo.

"Lungo contatto telefonico ieri tra Beppe Riso (agente di Vrsaljko ndR) e Cristiano Giuntoli – spiegano – Riso è rientrato stamane da Madrid. Vrsaljko non piace solo al Napoli, ma anche a due club di Premier. Il giocatore segue con interesse l'evoluzione della trattativa col Napoli, cosa che non accadde due anni fa quando rifiutò il Napoli per andare all'Atletico. Riso e Giuntoli hanno raggiunto un accordo economico sulla base di un contratto di cinque anni a 2 milioni più bonus. L'eliminazione dell'Atletico dalla Champions faciliterebbe la situazione per il Napoli. Gli azzurri sarebbero disposti a spendere circa 20 milioni per il cartellino del calciatore croato".