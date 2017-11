Champions, rischio "vendetta" per i tifosi del City: città blindata

Massima allerta per la partita di Champions League, tra Napoli e Manchester City, in programma questa sera allo stadio San Paolo. La struttura di Fuorigrotta sarà blindata: la Questura di Napoli, in stretta collaborazione con il Calcio Napoli, è da giorni al lavoro per accogliere il migliaio di tifosi inglesi che da ieri sta confluendo in città.

Nessun allarmismo, ma sono previste misure eccezionali con controlli intensificati e sistemi di sicurezza al massimo, sia nella zona dello stadio che nel centro cittadino, con polizia collocata in punti strategici così da intervenire nell'eventualità di tafferugli.

In totale saranno impiegati 900 uomini. La paura è quella della "vendetta". Come riportato dal Daily Mail, infatti, un gruppo di partenopei avrebbe 15 giorni fa assalito a cinghiate degli ultras dei citizens in un pub. È soprattutto questa la ragione di una decisione che in Inghilterra ha scatenato numerose polemiche: i supporter britannici non potranno entrare allo stadio con le cinture.

Kevin Parker, segretario generale del Manchester City Supporters Club ha definito la decisione "assolutamente folle". "So che ci sono stati problemi con i tifosi del Napoli che hanno utilizzato le cinture come armi. Questa cosa però non era mai successa prima dalle nostre parti. Perché, ad un tratto, dovrebbero imporre questo divieto per i nostri supporter? Prima ci hanno proibito di fischiare, poi ci hanno vietato di entrare in uno stadio e ora ci impediscono di indossare le cinture".