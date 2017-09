Shakhtar Donetsk-Napoli, come vedere la partita

Non ci sarà diretta tv in chiaro per Shakhtar Donetsk-Napoli, gara di esordio degli azzurri nei gironi dell'edizione 2017-2018 della Champions League, in programma mercoledì 13 settembre in Ucraina alle 20,45.

Il match sarà trasmesso, infatti, in esclusiva su Mediaset Premium Sport. Sarà possibile acquistare il match anche in pay per view.

Martedì 12 settembre, invece, Canale 5 trasmetterà in chiaro in diretta, per questo turno, Roma-Atletico Madrid.

DIRETTA RADIO E TESTUALE - Sarà possibile seguire Shakhtar Donetsk-Napoli anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia o attraverso la diretta testuale di NapoliToday.