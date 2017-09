Shakhtar-Napoli, i tifosi azzurri: "Vinciamo. Il Napoli è tra le migliori squadre d'Europa" (VIDEO)

I tifosi del Napoli sono estremamente fiduciosi in vista dell'esordio stagionale in Champions League, a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. "Vinceremo, mostrando anche bel gioco", affermano i supporters che abbiamo intercettato in giornata nel quartiere di Fuorigrotta. Tutti pronosticano la vittoria, uno dei tifosi visualizza la partita nella sua mente: "Segnerà anche Milik, un bel gol". I sostenitori azzurri sono convinti che il Napoli saprà farsi valere in questa edizione della Champions League: "Potremmo anche superare gli ottavi, a differenza dello scorso anno. La nostra è tra le migliori squadre d'Europa".