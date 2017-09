Shakhtar-Napoli 2-1: esordio negativo per gli azzurri. Non basta il gol di Milik

Comincia male l'avventura del Napoli nei gironi di Champions League. L'esordio in Ucraina non porta bene agli azzurri, lo scorso anno vittoriosi per 2-1 contro la Dinamo Kiev e quest'anno sconfitti con il medesimo risultato dallo Shakhtar. Nell'altro match del girone, il Manchester City surclassa in Olanda per 4-0 il Feyenoord, dando già il primo importante segnale alle avversarie.

Sarri sceglie Diawara, Zielinski e Milik. Fuori Jorginho, Allan e Mertens. La partenza azzurra è da incubo, fatta eccezione per una folata offensiva di Milik. I padroni di casa sembrano avere molta più birra nelle gambe e al 15' passano in vantaggio con Taison. Lo Shakhtar sfiora il raddoppio, ma nel finale di tempo il Napoli viene fuori, sfiorando il pareggio con Insigne.

Nella ripresa il raddoppio di Ferreyra rischia di tagliare le gambe agli azzurri, ma l'ingresso di Mertens al posto di Hamsik cambia l'inerzia del match in favore degli ospiti. E' proprio il folletto belga, infatti, a guadagnarsi al 72' un calcio di rigore, trasformato in maniera impeccabile da Milik. Il forcing finale del Napoli, però, non porta al pareggio: Milik e Callejon, infatti, falliscono sotto misura la rete del 2-2.