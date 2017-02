Montervino: "Dopo la sfuriata di De Laurentiis, la squadra si è compattata contro di lui"

"La sfuriata di De Laurentiis non è stata una cosa studiata a tavolino, come qualcuno ha voluto far credere. Posso garantire che ora all'interno dello spogliatoio ci sarà qualcosa di diverso. Si giocherà anche contro il Presidente, non facendo perdere la squadra, ma dimostrando l'esatto contrario di quanto lui ha detto". Così l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino, nel corso della trasmissione "San Paolo show" in onda su Tv Luna, ha commentato lo sfogo di De Laurentiis dopo il match di Champions League contro il Real Madrid.

"E' già successo quando c'ero io al Napoli - ha aggiunto l'ex centrocampista - che abbiamo subìto delle strigliate o dal direttore o dall'allenatore e il più delle volte, in casi del genere, vai nello spogliatoio e dici: 'Adesso ti facciamo vedere noi chi siamo'".