Serie A: il campionato potrebbe riprendere a maggio e resta viva l'ipotesi play off

Far ripartire il campionato il 2 maggio per concludere la stagione il 30 giugno. Sarebbe questa l'idea della Lega di Serie A per provare a portare a termine questa tribolata annata calcistica a causa dell'emergenza Coronavirus. A parlare di questa ipotesi è "Repubblica".

Per tutto ciò sarà necessario il rinvio degli Europei, che sembra ormai sempre più probabile.

Non tramonta, però, l'ipotesi play-off, con formula allargata (che potrebbe, dunque, includere anche il Napoli) o ridotta. A parlarne è stato il Presidente della Figc Gravina nel corso di un'intervista a "Il Messaggero".

"La proposta dei play off e dei play out è una mia vecchia idea che potrebbe tornare utile in questa particolare situazione, qualora avessimo poche date a disposizione. Il numero delle squadre partecipanti dipende dalla formula, più o meno lunga, che si vuole adottare. Di sicuro sarebbe un evento ricco di interesse per tutti, un finale elettrizzante per una stagione che rischia di essere mortificata da una fine anticipata", ha spiegato Gravina.

