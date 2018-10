Cassazione, Daspo per chi inneggia all'eruzione di vulcani come il Vesuvio

Daspo per chi inneggia all'eruzione di vulcani come l'Etna e il Vesuvio. E' quanto stabilito dalla Cassazione, che ha ritenuto questi incitamenti come "induzione alla violenza".

Due anni di divieto allo stadio per un tifoso della Reggina, dunque, che in occasione di un match di Coppa Italia contro il Catania aveva creato una coreografia ed esposto uno striscione che aveva come protagonista l'Etna.